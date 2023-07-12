Средний уровень бронирования отелей в Крыму превысил 55%

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Загрузка крымский отелей постепенно растет, и средний уровень бронирования превысил 55%. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

– Средний уровень бронирования на июль 2023 года составляет более 55% и продолжает расти, – рассказал руководитель Минкурортов агентству РИА Новости Крым.

По словам главы ведомства, на ЮБК этот показатель составляет около 65%. Министр добавил, что зачастую туристы бронируют номера за одну-две недели до заселения. Они обычно оплачивают проживание по факту прибытия.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что средства размещения в городе заполнены в среднем на 60-80%. Она отметила, что открыты 76 пляжей. Мониторинг их состояния ведется каждый день.