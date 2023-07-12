Выбросивший в реку сумку с мертвым сыном ростовчанин пойдет под суд

Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове 33-летнего отца обвиняют в том, что он избавился от 8-летнего сына, выбросив тело в реку Темерник. Об этом сообщает «КП – Ростов-на-Дону».

Ростовчанин постоянно истязал ребенка, причем поводом для этого могла стать малейшая провинность. Кроме того, отец не следил за здоровьем сына. Сильное истощение и болезни привели к тому, что мальчик скончался. Утром отец проснулся и понял, что ребенок мертв. Полицию мужчина вызывать не стал. Ростовчанин побоялся, что из-за синяков на теле сына его заподозрят в убийстве. Злоумышленник положил тело в сумку, поехал к реке и выбросил ее в воду. Через пару дней рыбак случайно выловил тело. Уголовное дело планируют направить в суд.