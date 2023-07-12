Водитель под наркотиками насмерть сбил 90-летнего мужчину в Севастополе

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В Севастополе 25-летнего жителя Краснодарского края обвиняют в том, что он насмерть сбил 90-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Трагедия произошла 25 июля 2021 года. Молодой человек, будучи в состоянии наркотического опьянения, ехал за рулем BMW 530D по улице Второй обороны. На «зебре» иномарка не уступила дорогу пешеходу и сбила его. В результате ДТП пенсионер погиб. От полученных травм он скончался на месте.

Водителю предъявили обвинение. Согласно законодательству, жителю Кубани грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

– Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, – сообщили в полиции.