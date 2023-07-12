Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:33

Прокуратура проводит проверку по факту прорыва труба в многоэтажке в Симферополе

Инцидент произошел в поселке Грэсовский
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с прорывом трубы в многоквартирном доме в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел в поселке Грэсовский.

– Проведение проверки поручено прокуратуре Железнодорожного района Симферополя, – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства происшествия. Кроме того, будет дана оценка исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ.

– По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – отметили в надзорном ведомстве.