АТОР: за месяц спрос на туры в Крым вырос в три раза

Фото: Ирина ГЕРЦ

По сравнению с июнем, в июле спрос на туры в Крым увеличился почти в три раза. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Турпоток начал расти с начала июля. Такой вывод можно сделать не только исходя из пробок, но и по продажам.

– На июль уже продано почти в три раза больше туров в Крым, чем на июнь этого года, – говорится в сообщении.

При этом с увеличением количества гостей полуостров растут и цены на проживание в отелях. Причинами роста спроса стал холодный июнь, непогода на Кубани и рост курсов валют.

По мнению экспертов, турпоток в Крым в 2023 году будет на 15-20% меньше, чем год назад. Ожидается, что регион примет около 4,5-5 млн туристов.

Напомним, Загрузка крымских отелей постепенно растет, и средний уровень бронирования превысил 55%. На ЮБК этот показатель составляет около 65%. Зачастую туристы бронируют номера за одну-две недели до заселения. Они обычно оплачивают проживание по факту прибытия.