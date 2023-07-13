В очереди на Крымский мост со стороны Кубани стоят 620 машин

Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

По состоянию на 8:00 13 июля в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 620 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– Со стороны Керчи затруднений нет. В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств, время ожидания около трех часов, – говорится в сообщении.

По данным сервиса Яндекс.Карты, вереница автомобилей растянулась на 6,5 км.

Фото: Яндекс.Карты

С начала июля перед Крымским мостом начали образовываться автомобильные пробки, это связано с увеличением потока машин и досмотровыми мероприятиями. время досмотра зависит от количества провозимых вещей, туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

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