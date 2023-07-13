Улицу Толстого в Симферополе отремонтируют до конца 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ремонт улицы Толстого в Симферополе планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Ремонт важной транспортной артерии Симферополя, улицы Толстого, в самом разгаре, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день подрядчик уже укладывает асфальт. Эти работы ведутся на участке между улицами Киевской и Александра Невского. На оставшейся части улицы Толстого подрядчик устанавливает новый бортовой камень. Планируется, что основную часть асфальта на дороге уложат до сентября. Ожидается, что полностью работы выполнят до конца года.