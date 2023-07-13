Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 11:03

Улицу Толстого в Симферополе отремонтируют до конца 2023 года

Основную часть асфальта уложат до сентября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ремонт улицы Толстого в Симферополе планируют завершить до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Ремонт важной транспортной артерии Симферополя, улицы Толстого, в самом разгаре, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день подрядчик уже укладывает асфальт. Эти работы ведутся на участке между улицами Киевской и Александра Невского. На оставшейся части улицы Толстого подрядчик устанавливает новый бортовой камень. Планируется, что основную часть асфальта на дороге уложат до сентября. Ожидается, что полностью работы выполнят до конца года.