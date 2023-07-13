В Севастополе пройдет тренировка флота 13 июля

Фото: Анастасия ЖУКОВА

В четверг, 13 июля в Севастополе пройдет тренировка Черноморского флота России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, тренировка пройдет в Камышовой бухте, а также на Северном и Южном молах. Она продлится ориентировочно до восьми вечера. Флот будет проводить тренировку расчетов ППДО. Это мероприятие предусматривает стрельбу из стрелкового оружия и гранатометов.

– В городе все спокойно, – отметил губернатор.

Напомним, утром 13 июля в Севастополе Черноморский флот проводил противодиверсионные учения со стрельбой из стрелкового оружия.