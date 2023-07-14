В Севастополе пропал мужчина в Храме Солнца

Владимир Конотоп. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»Крым/VK

В Севастополе, а конкретнее на Ласпи в районе Храма Солнца, бесследно исчез человек.

- Пропал Конотоп Владимир Георгиевич, 40 лет. С 10 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»Крым/VK

Приметы пропавшего: 180 см. рост, нормальное телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.

Владимир Конотоп был одет в серую футболку и синие джинсы.

На Ласпи ищут пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»Крым/VK

Заявка в отряд «ЛизаАлерт» пришла ночью 12 июня, но поиски начались днем, потому что на Ласпи сложный горнолесной рельеф.

- На место выехало 11 добровольцев. К этому времени сотрудники МЧС осмотрели скалы и подножье горы Ильяс-Кая. Задача добровольцев состояла в том, чтобы добраться до точки, где в последний раз предположительно пропавший выходил на связь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Поисковики сформировали пять групп, которые прочесали возможный район нахождения пропавшего, но Владимира Конотопа не нашли. Поиск продолжается.

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