Крымчане из числа реабилитированных народов получили ключи от квартир

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму 13 представителей реабилитированных народов вручили ключи от квартир. Об этом сообщает «Крым 24».

Люди получили жилье в Сакском районе. Многие из них ждали этого момента более 20 лет. 21 апреля в 2014 года президент России подписал указ о реабилитации народов Крыма и развитии их культуры. За это время квартиры получили около 800 семей и еще столько же ждут этого. В места, где было выдано жилье, планируют проложить все необходимые коммуникации, а также обустроить дороги.

До 2025 года в Крыму планируют выдать ключи от одного 72-квартирного дома и двух 160-квартирных.

Напомним, в Красноперекопске реабилитированным гражданам передали ключи от новых квартир. В городе был сдан 72-квартирный дом, который полностью закрыл очередь в районе. Жилье получили 66 семей. Сообщалось, что остальные шесть квартир передадут жителям других районов Крыма.