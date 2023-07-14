В Симферополе пройдут ярмарки 15 и 16 июля

Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, в Симферополе пройдут ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарки в Симферополе проходят каждую неделю. Покупателям предлагают широкий ассортимент крымской продукции. 15 июля ярмарки пройдут на улице Аэрофлотской, 16, на Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на улице Залесской, 97. На следующий день торговлю организуют на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавской, 119. В администрации подчеркнули, что цены на ярмарках на 15-20% ниже рыночных.