В Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В пятницу, 14 июля, в Керчи, Бахчисарайском и Ленинском районах уничтожили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Так, в Керчи нашли ручную гранату Ф-1. Ее обнаружили в районе лесополосы на улице Чакалова. В селе Почтовое Бахчисарайского районе нашли две минометные мины и артиллерийский снаряд. В Ленинском районе обнаружили две минометные мины. Их нашли в 2,5 километра севернее села Семисотка. Все опасные предметы увезли на полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли девять человек и четыре единицы техники.