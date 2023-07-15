Крымские медики отправили гуманитарный груз коллегам в зоне СВО

Фото: t.me/va_konstantinov

Медикам, работающим в зоне проведения специальной военной операции, передали гуманитарный груз, собранный коллективами крымских больниц. Об этом сообщили председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Груз собран на основе запросов от медиков, призванных в зону СВО из Крыма. В сборе участвовали коллективы больниц Симферополя, Керчи, Белогорского, Симферопольского, Черноморского и Бахчисарайского районов.

Фото: t.me/va_konstantinov

Фото: t.me/va_konstantinov

– Всего собрано почти 100 наименований лекарственных препаратов и около 9 тысяч единиц расходных материалов, включая катетеры, гипсовые бинты, гемостатические губки и другое. Для нужд врачей также будет передан легковой автомобиль, – написал Константинов.

Он отметил, что медики на передовой обеспечены всем необходимым, однако есть лекарства и медицинские изделия, которые быстро расходуются, их запасы необходимо постоянно пополнять.

– Наша первостепенная задача –обеспечить нашим медикам, как и нашим военнослужащим, надежный тыл, создать им все условия для работы. Мы продолжим всеми способами поддерживать их, – подчеркнул спикер крымского парламента.

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