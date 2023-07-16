Ночью ПВО и флот в Севастополе отразили несколько атак беспилотников

Атака БПЛА была успешно отражена силами ПВО Фото: Надежда ДАЦЮК

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об успешном отражении атаки беспилотников над Севастополем этой ночью, 16 июля. Об этом он сообщил в своем канале. Глава Севастополя заявил, что ПВО и флот работали около четырех утра по московскому времени. Атака беспилотников была замечена над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

- Над морем сбили 1 БПЛА и 5 подавили силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде, - уточнил он.

По словам Развожаева, атака беспилотников со стороны Украины была массированной и продолжительной. Все цели были отработаны над морем, еще на подходе к бухтам. Известно, что ни один объект в городе и акватории не пострадал.

- Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. От всех севастопольцев - благодарю за службу! - написал Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что сейчас все в городе спокойно, оперативные службы находятся в состоянии готовности, воздушную обстановку постоянно контролируют.

Как сообщили в Департаменте транспорта Севастополя, с утра 16 июля в Севастополе не работает морской пассажирский транспорт. Работает компенсационный маршрут с пл. Захарова и пл. Нахимова.

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