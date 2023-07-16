Ограбивший цветочный ларек в Алуште приезжий может получить 4 года колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алуште 20-летнего жителя Волгоградской области подозревают в ограблении цветочного ларька, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В полицию обратилась продавщица ларька. Она сообщила, что неизвестный открыто похитил букет за 5 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Волгоградской области.

Молодой человек приехал на ЮБК, чтобы познакомиться с родителями соей возлюбленной. Пара вечером гуляла по Алуште. В подземном переходе приезжий заметил букет возле киоска и решил подарить девушке.

– Схватив букет на глазах у владелицы цветочного ларька, молодой человек бросился бежать. Продавщица попыталась остановить похитителя цветов, однако так и не смогла догнать его, – говорится в сообщении.

Далее фигурант понял, что совершил преступление, и оставил букет возле подъезда многоэтажки. Таким образом он надеялся избежать ответственности. Подозреваемый признал свою вину и возместил ущерб. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.