В Симферополе на восемь часов отключат воду 18 июля

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Во вторник, 18 июля, в Симферополе будут отключать воду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с ремонтными работами. Воду отключат с девяти утра. Ее не будет на улицах Русской и Ливневой, в переулках Русском и Ореховом, а также в частном секторе по улице Балаклавской. Под отключение также попадают улицы Батурина, Зенитная, Гражданская, Качинская, Батумская, Очаковская, Дмитрия Ульянова, Новороссийская, Миллера, Ушакова, переулки Батумский и Гавена, улицы Трубаченко и Крымских Партизан, а также прилегающие улицы и переулки.

Ожидается, что водоснабжение восстановят ориентировочно к пяти вечера. В это время людям будут подвозить питьевую воду. Для этого планируют задействовать автоцистерны.

– Возможно понижение давление и перебои водоснабжения по адресам: улицы Сизаса, Толбухина, Сочинская, Аральская, Гавена, 60 лет Октября, Залесская, 1 Конной Армии, – говорится в сообщении.