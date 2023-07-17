Движение по мосту остановлено. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Минтранс РФ рекомендовал автомобилистам использовать маршрут до Крыма по новым территориям после ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Такое сообщение ведомство разместило в официальном телеграм-канале.

«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», - обратились к автомобилистам чиновники.

Сейчас движение по мосту для водителей закрыто, на территории Кубани перед мостом уже сформировалась пробка. Альтернативой остается маршрут в Крым по новым территориям. Он пролегает через Ростов-на Дону, мимо Мариуполя, Бердянска, не доезжая Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя. Стоит помнить, что остановки разрешены только на заправочных станциях и в стационарных местах отдыха.

В этом случае расстояние от Москвы до Ялты составит примерно 1800 километров. Путь от Ростова-на-Дону до Джанкоя составляет около 6-7 часов.

Как ранее отметили власти Крыма, проблем с продовольствием и ГСМ на территории полуострова нет.