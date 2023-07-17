Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 3:25

Минтранс РФ рекомендовал маршрут до Крыма по новым территориям после ЧП на мосту

Сейчас движение для авто по мосту перекрыто, так что маршрут до Крыма по новым территориям стал хорошей альтернативой ожиданию
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Движение по мосту остановлено. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Движение по мосту остановлено. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Минтранс РФ рекомендовал автомобилистам использовать маршрут до Крыма по новым территориям после ЧП на Крымском мосту 17 июля 2023 года. Такое сообщение ведомство разместило в официальном телеграм-канале.

«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту для водителей доступно передвижение по наземному автодорожному маршруту по новым регионам», - обратились к автомобилистам чиновники.

Сейчас движение по мосту для водителей закрыто, на территории Кубани перед мостом уже сформировалась пробка. Альтернативой остается маршрут в Крым по новым территориям. Он пролегает через Ростов-на Дону, мимо Мариуполя, Бердянска, не доезжая Мелитополя, по новой дороге до Джанкоя. Стоит помнить, что остановки разрешены только на заправочных станциях и в стационарных местах отдыха.

В этом случае расстояние от Москвы до Ялты составит примерно 1800 километров. Путь от Ростова-на-Дону до Джанкоя составляет около 6-7 часов.

Как ранее отметили власти Крыма, проблем с продовольствием и ГСМ на территории полуострова нет.