Поезда в сообщении с Краснодарским краем возобновили движение

Для поездки можно выбрать альтернативные маршруты через новые регионы. Фото: glav_most/telegram

Поезда, графики которых задержали из-за происшествия на Крымском мосту, начинают вводить в расписание. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

- Поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Поезда, задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту, будем по возможности вводить в расписание, - говорится в телеграм-канале РЖД.

Напомним, утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Он также попросил жителей и гостей полуострова не выбирать для поездок направление через мост, а воспользоваться альтернативными вариантами через новые регионы.