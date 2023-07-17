Минкурортов РК: Санатории и отели могут продлить проживание туристам после ЧП на Крымском мосту

Отельеры готовы продлить проживание туристов из-за ЧП на Крымском мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санатории и отели Крыма могут продлить проживание туристам после ЧП на Крымском мосту. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

- Минкурортов Крыма находится на связи с отелями и санаториями Крыма по вопросу продления проживания для туристов в случае необходимости и возможности заезда автотуристов, приехавших позже из-за следования по сухопутному маршруту через новые регионы, - отметили в Минкурортов.

Гостей и жителей полуострова просят воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы или оставаться в средствах размещения.

В Минкурортов также сообщили, что разворачивают оперативный штаб для помощи туристам.

Телефон горячей линии 8(800) 511-80-18. Обращения также принимаются в официальном телеграм-канале министерства и в аккаунтах ведомства в социальных сетях «Вконтакте» и «Однокласники».

Напомним, движение по Крымскому мосту приостановлено утром 17 июля из-за ЧП.