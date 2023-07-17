Марат Хуснуллин рассказал о ликвидации последствий повреждения Крымского моста

Повреждения на Крымском мосту обследуют специалисты Фото: Юлия МАРКИНА

Профильные специалисты занимаются обследованием повреждений на Крымском мосту. Ситуация по срокам восстановления транспортного перехода будет известна в ближайшее время, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По поручению президента сегодня он провел заседание комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

- Строители занимаются обследованием моста. К вечеру будет понятна ситуация по срокам и возможностям его восстановления, - отметил Хуснуллин.

Как сообщили в пресс-службе Правительства РФ, на Крымский мост уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ.

Марат Хуснуллин в свою очередь заявил о принятии ряда решений по организации проезда по новым территориям в связи с ЧП на Крымском мосту. По его словам, будет ускорена проверка документов на въезде в Ростовскую область, организовано круглосуточное движение по сухопутному коридору, а также усилены меры безопасности.

Кроме того, в ближайшее время будет запущена работа паромной переправы по части перевозки пассажиров и легковых автомобилей.

Железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает, отметил вице-премьер.

Напомним, из-за ЧП утром 17 июля было остановлено движение на Крымском мосту. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, мост атаковали два надводных беспилотника. В результате чего повреждено дорожное полотно моста, уточнили в Министерстве транспорта РФ. Сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.