НовостиОбщество 17 июля 2023 22:04

Погода на 18 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 18 июля 2023 года в Крыму и Севастополе