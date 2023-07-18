Погода на 18 июля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

Море у берегов Алушты прогрелось до плюс 23 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
18 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- Тропическая воздушная масса обусловит сухую солнечную погоду, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+30°, северо-западный 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Алуште +29…+30°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.
В Евпатории +27…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Саках +28…+29°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Малооблачно.
В Керчи +29…+30°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Облачно с прояснениями.
В Судаке +26…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
В Черноморском +28…+29°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +29…+31°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Армянске +28…+29°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Белогорске +29…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +21…+24°.
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