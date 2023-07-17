В Севастополе легковушка сбила 14-летнего подростка на питбайке

Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе автомобиль Kia сбил 14-летнего подростка, который ехал на питбайке Kingston. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла еще 13 июля, но известно о ней стало только сейчас. 31-летний мужчина ехал за рулем Kia по проспекту Победы. В 22.20 он решил повернуть налево возле дома № 2А. Однако водитель не уступил дорогу питбайку. В итоге транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадал 14-летний водитель питбайка. Пострадавшего увезли в больницу. Прав у подростка не было.

– По факту ДТП проводится проверка, – отметили в полиции.