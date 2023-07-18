Ялта и Алушта попали в топ-10 популярных городов для долгосрочной аренды жилья летом 2023

Алушта хороша для летнего отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта и Алушта вошли в рейтинг мест, где отдыхающие чаще всего снимают жилье более, чем на 10 дней.

Такие выводы сделали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые тщательно изучили и проанализировали статистику заявок.

- На первом месте традиционно Сочи с 26% летних бронирований. А вот Анапа, которая на втором месте, по количеству бронирований выросла на 36% и ее доля - 9% летних бронирований 2023 года. На третьем месте с 7% летних долгосрочных бронирований - Санкт-Петербург, - отметили специалисты.

Ялта попала в «золотую середину», а вот Алушта замыкает список.

Топ-10 самых популярных направлений для долгосрочной аренды летом 2023(средняя стоимость в рублях ночи):

Сочи, 5072,

Анапа, 3401,

Санкт-Петербург, 4340,

Геленджик, 5100,

Ялта, 3987,

Кисловодск, 3040,

Калининград, 2851,

Новороссийск, 3340,

Зеленоградск, 5391,

Алушта, 3383.

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