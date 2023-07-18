Симферопольца обвинили в убийстве женщины, совершенном в 2009 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе 61-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве, совершенном 23 октября 2009 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Поздним вечером на улице Плотинной между симферопольцем и его новой знакомой возник конфликт. Злоумышленник схватил камень и несколько раз ударил женщину по голове. В результате пострадавшая скончалась. Фигурант оставил тело в зарослях растительности водохранилища. Позднее мертвую женщину обнаружили прохожие.

– На тот момент правоохранительными органами проводилась работа по установлению личности и розыску лица, совершившего преступление, со слов прохожих даже составлялся фоторобот, однако мероприятия результатов не принесли, – отметили в СК.

Сотрудники ведомства проанализированы имеющиеся в деле сведения. Следователи заново изучили обстоятельства и вещественные доказательства. Рядом с погибшей обнаружили предмет с геномным следом обвиняемого. Эту информацию внесли в базу данных, которая выдала полное совпадение с генотипом симферопольца. В 2017 году он совершил половое преступление против девочки. Виновного отправили в колонию строгого режима в Адыгее. Фигуранта этапировали в Крым. Обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах убийства.