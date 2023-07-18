Автомобильный трафик по сухопутному коридору в объезд Крымского моста за сутки вырос в 4 раза

На въезд в Крым работают три пункта пропуска - в Армянске, Джанкое и Перекопе. Фото: Илья АНДРЕЙЧЕНКО

Трафик легковых автомобилей, двигающихся по сухопутному коридору через новые территории после теракта на Крымском мосту 17 июля 2023 года, вырос в 4-5 раз. Об этом КП-Крым сообщил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.

- Если до теракта на Крымском мосту двигалось (по сухопутному коридору -прим. ред.) порядка 2-3 тысяч легковых автомобилей, то сегодня уже 10-12 тысяч. Произошло 4-5 -кратное увеличение трафика, - сообщил Цуркин.

Он отметил, что в понедельник поток машин по сухопутному коридору составлял почти 80 авто в минуту.

Напомним, в ночь на 17 июля 2023 года по Крымскому мосту были выпущены два надводных беспилотника. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате было повреждено дорожное полотно моста. Транспортный переход закрыли для автомобилей.

Рейсовые автобусы и грузовики через Керченский пролив переправляли паромами, легковые авто разворачивали в сторону пунктов пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп для движения на материк через новые регионы РФ.

Поздно вечером стало известно об отправке первого парома из порта Крым в порт Кавказ с легковушками на борту.

К ночи реверсивное движение для легковых авто было организовано на Крымском мосту.