Все поезда «Таврия», задержанные в Крыму 17 июля, введены в график

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Все поезда «Таврия», задержанные в Крыму после теракта на Крымском мосту 17 июля, введены в график или добрались до пункта назначения. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Так, поезда №177/178 Симферополь – Москва и №91/92 Севастополь – Москва прибыли в столицу с опозданием в 2 часа 29 минут и 3 часа 49 минут соответственно. При этом Керчи они вышли с задержкой 4 часа 18 минут и 5 часов 26 минут соответственно, то есть в пути удалось сократить отставание почти на 2 часа.

Также введены в график поезда №175/176 Симферополь – Москва и №183/184 Севастополь – Мурманск.

Все задержанные поезда в направлении Крыма добрались до конечных станций еще 17 июля.

– Все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют, – отметили в ГСЭ.

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