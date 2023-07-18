В Симферополе перекроют улицу Толстого с 28 по 31 июля

Фото: Андрей МИРЕЙКО

С 28 по 31 июля в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 20.00 28 июля. На улице Толстого перекроют три участка: от Александра Невского до Екатерининской, от Екатерининской до Гоголя и от Гоголя до Маяковского. Такое решение связано с заменой асфальтобетонного покрытия. Ограничения будут действовать до пяти утра 31 июля.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

– Об изменении маршрутов движения общественного транспорта информация будет размещена дополнительно, – отметили в администрации.

Как сообщалось ранее, ремонт улицы Толстого в Симферополе планируют завершить до конца 2023 года. Ожидается, что основную часть асфальта на дороге уложат до сентября.