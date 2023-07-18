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НовостиПроисшествия18 июля 2023 13:45

В Симферополе мужчина пойдет под суд за мошенничество на 900 тысяч рублей

Его могут посадить на шесть лет
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Даниил ОПАРИН

Фото: Даниил ОПАРИН

В Симферополе жителя Ставрополя обвиняют в мошенничестве на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Фигурант разместил в сети объявление о продаже арматуры. Он получил от покупателя 900 тысяч рублей. Товар злоумышленник не отправил, а деньги потратил.

– Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – отметили в надзорном ведомстве.

Согласно законодательству, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.