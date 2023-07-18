В ДТП в Симферополе пострадали младенец и 3-летний ребенок

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 18 июля, в Симферополе столкнулись Ford Focus и автобус ПАЗ, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 12.25. Мужчина 1975 года рождения ехал за рулем Ford по улице Луговой в сторону Тепличной. Около дома №7/15 водитель решил повернуть налево. При этом он не уступил дорогу автобусу. Им управлял мужчина 1979 года рождения. В итоге легковушка и ПАЗ столкнулись.

– В результате экстренного торможения два малолетних пассажира 2020 и 2023 годов рождения, находящиеся в салоне автобуса, были травмированы, – рассказали в МВД.

Обоих детей увезли в больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.