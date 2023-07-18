Бронирование отдыха в отелях Крыма возобновилось

Ситуация с турпоездками в Крым нормализуется Фото: Юлия МАРКИНА

Ситуация с турпоездками в Крым нормализуется, пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). Туристы в нормальном режиме выезжают из гостиниц и заселяются в них, туроператоры получают заявки на отдых в Крыму на ближайшие дни и до конца августа.

– Многие из тех, кто в понедельник аннулировал брони, восстанавливают заявки. Туроператоры – члены РСТ начали получать заказы на отдых в Крыму на ближайшие даты, а также конец июля – август, – приводит агентство сообщение РСТ.

Движение после теракта на Крымскому мосту восстановили менее чем за сутки. Сейчас мост снова принимает машины. Однако сухопутный маршрут в Крым не закрыли. Водителей по-прежнему просят объезжать мост по новым российским регионам.

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