В Крыму объявили штормовое предупреждение о пожароопасности на 19-23 июля

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В Крыму объявили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 19-23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что с 8 июля по всему полуострову действует особый противопожарный режим. В Крыму запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Нельзя также сжигать сухую растительности и бытовой мусор. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.