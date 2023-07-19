Улицу Шмидта в Симферополе отремонтируют до конца 2023 года

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Улицу Потемкинскую (Шмидта) в Симферополе планируют отремонтировать до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время на улице Шмидта ведется подготовка к укладке асфальтобетона на дороге и тротуарах. На сегодняшний день установлен бортовой камень. Планируется, что укладка асфальта на улице Потемкинской начнется в начале августа.

– Полный объем работ по ремонту улицы будет выполнен до конца 2023 года, – отметили в администрации.

Напомним, с 28 по 31 июля в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Толстого. Такое решение связано с заменой асфальтобетонного покрытия.