В Ялте отремонтируют 10 котельных

В десяти ялтинских котельных заменят оборудование
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В десяти ялтинских котельных заменят оборудование. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
– Ялтинские тепловые сети закупили 20 котлов отечественного производства (работа по импортозамещению здесь успешно идет с 2016 года, котлы удобны в обслуживании, хорошо себя зарекомендовали), – отметила градоначальница.
Павленко добавила, что полностью завершить работы планируется до конца лета.
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