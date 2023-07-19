В Ялте отремонтируют 10 котельных

В десяти ялтинских котельных заменят оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В десяти ялтинских котельных заменят оборудование. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Ялтинские тепловые сети закупили 20 котлов отечественного производства (работа по импортозамещению здесь успешно идет с 2016 года, котлы удобны в обслуживании, хорошо себя зарекомендовали), – отметила градоначальница.

Павленко добавила, что полностью завершить работы планируется до конца лета.

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