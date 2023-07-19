В Ростовской области за истязание пяти детей осудят приемных родителей

В Ростовской области 52-летний мужчина и его 42-летняя супруга предстанут перед судом за жестокие истязания детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 52-летний мужчина и его 42-летняя супруга предстанут перед судом за жестокие истязания детей. Об этом пишет КП - Ростов-на-Дону.

Следствие полагает, что родители, проживая с пятью приемными детьми в своем доме, ненадлежащим образом исполняли обязанности по их воспитанию. Они допускали жестокое обращение, наносили побои, не обеспечивали бытовые условия проживания, лишали питания, тем самым систематически причиняя детям физическую боль и психологические страдания.

Как сообщает КП - Ростов-на-Дону со ссылкой на собственный источник, до прошлого года фигуранты воспитывали шестерых детей - родного и пятерых приемных (три девочки и два мальчика). Они систематически избивали детей кулаками, скакалкой, автомобильной антенной, кормили просроченной едой. «Мать», помимо прочего, в качестве наказания засовывала детям кулак в рот, силой тащила язык изо рта и колола цыганской иголкой.

«Отец» за малейшую провинность заставлял приемных детей отжиматься на кулаках (в том числе и девочек). Спали ребята в коридоре, без подушек и одеял, хотя в комнатах у каждого были кровати.

Весьма своеобразно родители приучали детей к труду. Так, когда девочки гладили вещи, и одна из них неправильно сложила одежду, «мама» обожгла ее утюгом. Отец брал детей на стройку на участке и требовал трудиться так, будто это не дети, а здоровые взрослые мужчины.

В июле прошлого года было заведено уголовное дело, родителей закрыли в СИЗО. Дети переданы на воспитание в другие семьи. Фигуранты вину не признают, жалуются, что их подставили. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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