При атаке беспилотника на Крым 20 июля пострадал магазин и здание суда

Одно из пострадавших зданий в Раздольном. Фото: newsrazdolnoe/Вконтакте

В социальных сетях появилось видео с места атаки беспилотника на Крым 20 июля 2023. На кадрах, которые публикуют жители поселка Раздольное, видны повреждения здания магазина. В торговом центре выбиты стекла на первом и втором этажах, вокруг разбросаны осколки.

Кроме того, жители сообщают, что повреждены здания ресторана, суда и Центра детского и юношеского творчества. Все эти объекты расположены в центре населенного пункта.

Напомним, вражеский БПЛА в ночь 20 июля атаковал северо-запад Крыма. В результате атаки погибла девочка-подросток из села Раздольное. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.

В Раздольном ввели уровень чрезвычайной ситуации муниципльного уровня.