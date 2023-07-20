Аксенов: местная власть не смогла сохранить результаты, достигнутые на субботниках

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Часть муниципалитетов Крыма так и не систематизировала работу по выполнению поручений Сергея Аксенова. Об этом глава республики сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, перед местными властями стоят простые задачи: организация уборки и озеленения, контроль над соблюдением графика общественного транспорта, обеспечение уличного освещения. Глава республики также давал поручение закрепить прилегающие территории многоквартирных домов за управляющими организациями.

– Местная власть не смогла сохранить результаты, достигнутые совместными усилиями на субботниках. Инструмент для поддержания чистоты не был создан, – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма добавил, что все главы администраций прекрасно знают проблемные места своих муниципалитетов. Поэтому если проблема не решается долгое время, «значит, нет желания ее решить, стоит задуматься о соответствии занимаемой должности».

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