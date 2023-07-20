ЮППК назначила дополнительные поезда между Анапой и Керчью

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) с 20 июля увеличила количество рейсов пригородных поездов между Анапой и Керчью. Об этом пишет Крымская газета со ссылкой на оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

– По маршруту Анапа – Керчь ежедневно будут курсировать вместительные электропоезда повышенной комфортности – пятивагонная «Ласточка». Также назначаются дополнительные поезда – трехвагонные РА2 через Крымский мост, они будут курсировать по маршруту Тамань – Керчь, – пишет издание.

Отмечается, что суммарно через Крымский мост будут курсировать по пять-шесть пар пригородных поездов в сутки. От станции Керчь-Южная до Тамани электричка идет 25 минут, билет стоит 48 рублей 60 копеек; до Анапы – чуть более двух часов, стоимость билета 488 рублей 60 копеек. Актуальное расписание доступно на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

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