Председатель Госсовета РК: в Раздольном подсчитывают ущерб от украинского беспилотника

В Раздольном подсчитывают ущерб после атаки БПЛА Фото: Елена КОСТРЫКИНА

В пгт. Раздольное начала работу комиссия по оценке ущерба, нанесенного украинским беспилотником. Как сообщил глава Госсовет республики Владимир Константинов, который выехал на место, сейчас ведется подомовой обход поселка.

- Серьёзного урона не зафиксировано, все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется, - сообщил Константинов.

Корреспондент «Комсомолки» сообщает с места событий о как минимум 11 поврежденных объектах в Раздольном. В нескольких частных домах выбиты стекла, поврежден шифер и пластиковые навесы.

Напомним, в ночь 20 июля северо-запад Крыма атаковал украинский БПЛА. В результате атаки погибла девочка-подросток из села Раздольное, повреждения получили жилые дома и несколько административных зданий. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.