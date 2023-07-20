В Симферополе временно изменится схема движения автобусов №7 и №8

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе в связи с дорожным ремонтом по улице 51-й Армии изменится схема движения автобусных маршрутов №7 и №8. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса Республики Крым.

Уточняется, что с 20 по 25 июля автобусы №7 и №8 будут ходить по улицам Буденного и Суходольной. Конечной остановкой по-прежнему будет «ул. 51-й Армии».

– Для повышения транспортной доступности микрорайона при движении по ул. Буденного предусмотрены временные остановочные пункты ул. Буденного / ул. Федотова, ул. Буденного / ул. Лебедева, – добавили в Минтрансе РК.

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