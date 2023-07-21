В Симферополе пройдут ярмарки 22 и 23 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу и воскресенье, 22 и 23 июля, в Симферополе пройдут ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарки в Симферополе проходят каждую неделю. Покупателям предлагают широкий ассортимент крымской продукции. В администрации подчеркнули, что цены на эти товары на 15-20% ниже рыночных.

В субботу, 22 июля, торговлю организуют на улице Аэрофлотской, 16, на улице Энергетиков, 2 в поселке Грэсовский, на Героев Сталинграда, 8, а также на Залесской, 97.

– В воскресенье, 23 июля, ярмарочные мероприятия состоятся на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119, – отметили в администрации.