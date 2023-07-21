В Джанкое ремонтируют улицу Кутузова

Фото: «Крым 24»

В Джанкое продолжается капитальный ремонт дороги на улице Кутузова. Работы стартовали в начале июля, дорожникам предстоит отремонтировать участок протяженностью 1300 метров.

– Восстановления этого участка жители ждали последние несколько лет – он один из самых проблемных в городе, – передает «Крым 24».

В первую очередь в порядок приводят тротуар. После этого будет усилено дорожное полотно, а саму дорогу расширят.

В конце августа, после завершения работ на Кутузова, дорожники перейдут на улицу Титова.

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