Минтранс РК: Ограничений для движения на дороге Симферополь - Джанкой не вводились

Разрушений и пострадавших нет Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Министр транспорта Крыма опроверг информацию о перекрытии автодороги Симферополь - Джанкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Ограничения для движения автотранспорта по автомобильной дороге Симферополь - Джанкой не вводились, - отметил министр.

Напомним, утром 22 июля из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать.