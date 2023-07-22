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НовостиОбщество22 июля 2023 11:04

Минтранс РК: Ограничений для движения на дороге Симферополь - Джанкой не вводились

Продолжается эвакуация населения в радиусе 5 километров
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Разрушений и пострадавших нет

Разрушений и пострадавших нет

Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Министр транспорта Крыма опроверг информацию о перекрытии автодороги Симферополь - Джанкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Ограничения для движения автотранспорта по автомобильной дороге Симферополь - Джанкой не вводились, - отметил министр.

Напомним, утром 22 июля из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать.