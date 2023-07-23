Севастопольцу грозит пять лет тюрьмы за кражу золотых украшений у бывшей супруги

Муж украл у жены золотые украшения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Севастополе в полицию обратилась 41-летняя женщина с заявлением на бывшего мужа, который продал ее золотые украшения. Как сообщили в полиции города-героя, мужчина залез в шкатулку жены еще до развода. Забрал хранившиеся там серьги, два кольца, браслет и подвеску, общей стоимостью около 53 тысяч рублей, и отнес их в комиссионный магазин.

- Залоговые билеты подозреваемый хранил дома, чтобы потом попытаться выкупить похищенные украшения, однако не успел это сделать в связи с тем, что пропажу обнаружила супруга, - рассказали в полиции.

Благоверный обещал жене вернуть драгоценности, однако этого не произошло. Уже будучи в разводе, женщина обратилась за в полицию.

Мужчину задержали, против него завели уголовное дело по статье о краже. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.