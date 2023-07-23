В Ялте спасли двух туристов с неисправного гидроцикла

Гидроцикл заглох в трехстах метрах от берега. Фото: МЧС по РК

В Ялте сотрудники инспекции по маломерным судам МЧС по РК спасли двух туристов с неисправного гидроцикла. Водный транспорт заглох в 300 метрах от берега в районе Ласточкиного гнезда, люди просили о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

- Инспекторы ГИМС взяли пострадавших на борт катера и транспортировали их на берег. Медицинская помощь не потребовалась, - сообщили в МЧС.

Обнаружить неисправный гидроцикл с людьми удалось во время патрулирования пляжей.

Гидроцикл отбуксировали на базу стоянки.