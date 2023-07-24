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НовостиОбщество24 июля 2023 4:11

Десятки улиц Симферополя остались без газа на 5 дней

Это связано с ремонтом газопровода
Дмитрий Коренев
Жители десятков улиц Симферополя на несколько дней остались без газа из-за ремонта газопровода

Жители десятков улиц Симферополя на несколько дней остались без газа из-за ремонта газопровода

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители десятков улиц Симферополя на несколько дней остались без газа из-за ремонта газопровода. Об этом сообщает ГУП РК «Крымгазсети».

– Будет приостановлена подача газа населению с 24.07.2023 по 28.07.2023, – говорится в сообщении.

Список адресов, где до пятницы не будет газа, опубликован в телеграм-канале ГУП РК «Крымгазсети».

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