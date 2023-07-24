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НовостиОбщество24 июля 2023 9:10

На ярмарках в Симферополе продали более 35 тонн продукции

В администрации подчеркнули, что цены там на 15-20% ниже среднерыночных
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ярмарках выходного дня в Симферополе продали более 35 тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках торговали крымской продукцией. На выходных удалось продать более 35 тонн. В администрации подчеркнули, что цены на ярмарках на 15-20% ниже среднерыночных. Там можно было купить овощи, фрукты, мясо, бакалею, молочную продукцию и многое другое.

– Качество товаров – на контроле профильных служб, – говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что ярмарки в крымской столице проходят каждую неделю. Торговля осуществляется на постоянных локациях.