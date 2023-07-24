Минтранс Крыма опубликовал схему перекрытых дорог в Джанкойском и Красногвардейском районах

Фото: Андрей МИРЕЙКО
Министерство транспорта Республики Крым опубликовало схему временного перекрытия дорог в Джанкойском и Красногвардейском районах.
Фото: Минтранс РК
– Министерство транспорта РК информирует о частичном временном ограничении движения на автодорогах общего пользования в Красногвардейском и Джанкойском районах. Просьба к водителям учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Как сообщил «КП-Крым» министр транспорта республики Николай Лукашенко, перекрыты на данный момент межмуниципальные дороги, а дороги общего пользования открыты.
– Данная ситуация никак не влияет на транспортный поток, – подчеркнул Лукашенко.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50