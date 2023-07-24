Минтранс Крыма опубликовал схему перекрытых дорог в Джанкойском и Красногвардейском районах

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Министерство транспорта Республики Крым опубликовало схему временного перекрытия дорог в Джанкойском и Красногвардейском районах.

Фото: Минтранс РК

– Министерство транспорта РК информирует о частичном временном ограничении движения на автодорогах общего пользования в Красногвардейском и Джанкойском районах. Просьба к водителям учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов, – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Как сообщил «КП-Крым» министр транспорта республики Николай Лукашенко, перекрыты на данный момент межмуниципальные дороги, а дороги общего пользования открыты.

– Данная ситуация никак не влияет на транспортный поток, – подчеркнул Лукашенко.

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