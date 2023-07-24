«Крымэнерго» отремонтировало высоковольтную электростанцию в Белогорском районе

Фото: ГУ РК «Крымэнерго»

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершили комплексный ремонт высоковольтной подстанции 35 кВ «Радиоцентр» в Белогорском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале госпредприятия.

– Работники ГУП РК «Крымэнерго» завершили комплексный ремонт оборудования на подстанции (ПС) 35 кВ, расположенной на территории Белогорского района. Мощность энергоузла увеличена до 5 МВА, – говорится в сообщении.

В ходе ремонта специалисты смонтировали трансформатор 4 МВА отечественного производства, а также настроили релейную защиту и автоматику для безаварийной работы силового оборудования.

– Увеличение мощности питающего центра позволит в дальнейшем подключить к сетям строящийся на территории Новожиловского сельского поселения экотехнопарк для сортировки и переработки мусора, – отметили в «Крымэнерго».

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