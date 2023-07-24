Из Крыма в зону СВО отправили медикаменты на 1,5 млн рублей

Фото: пресс-служба ОНФ

Общероссийский народный фронт передал гуманитарную помощь для медицинского батальона в зоне проведения специальной военной операции на сумму около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает КИА.

Общественники закупили шесть новых шин, которые установили на автомобиль для эвакуации раненых. Кроме того, в зону СВО отправили партию медицинской помощи на сумму около 1,5 миллиона рублей. Речь идет об изделиях и препаратах, в которых нуждается медбатальон.

– Это препараты, необходимые для дыхательных манипуляций, это анестезиологический Рокуроний, шовный материал, иглы, – пояснила руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Крыму Алла Вертинская.

Напомним, медикам, работающим в зоне проведения специальной военной операции, передали гуманитарный груз, собранный коллективами крымских больниц. В общей сложности было собрано почти 100 наименований лекарственных препаратов и около 9 тысяч единиц расходных материалов, включая катетеры, гипсовые бинты, гемостатические губки и другое. Сообщалось, что для нужд врачей также будет передан легковой автомобиль.