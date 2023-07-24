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НовостиОбщество24 июля 2023 13:07

Более 100 человек получили помощь врачей на трассе между Крымом и Ростовом-на-Дону

Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым и из Крыма в местах скопления автомобилей
Дмитрий Коренев
К бригадам скорой помощи, которые дежурят на маршруте в Крым, что проходит через новые российские регионы, на сегодняшний день обратились 106 человек

К бригадам скорой помощи, которые дежурят на маршруте в Крым, что проходит через новые российские регионы, на сегодняшний день обратились 106 человек

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

К бригадам скорой помощи, которые дежурят на маршруте в Крым, что проходит через новые российские регионы, на сегодняшний день обратились 106 человек, в том числе 12 детей. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

– Госпитализация потребовалась семерым туристам, в том числе двум детям. Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы, – рассказал Кузнецов

По его словам, были госпитализированы несколько пострадавших в ДТП, пациент с эпилепсией, мужчина, которого укусила змея, и несколько граждан с гастроэнтеритом.

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